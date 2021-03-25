В Ленобласти все еще высокий уровень госпитализации

Власти не планируют сокращать ковидные койки, так как нуждающихся в госпитализации все еще много.

Председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин рассказал о высоком уровне госпитализации в Ленинградской области. Он отметил, что это не позволяет сокращать количество ковидных коек. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что в регионе наблюдается устойчивое плато, но количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, все равно достаточно много. Сейчас в области развернуто 1,2 тысяч коек, из них заняты 836.

«В марте мы находимся на стойком плато, движения практически нет, и 80-90 пациентов ежедневно, нуждающиеся в госпитализации, у нас есть»,

— сказал Вылегжанин.

Он добавил, что всем пациентам старше 70 лет, которые заразились коронавирусом, предлагается госпитализация. В связи с этим и наблюдается высокая заполняемость коек.

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