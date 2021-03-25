КГИОП требует остановить строительство рядом с домом Чубакова на Васильевском

КГИОП требует остановить строительство рядом с домом Чубакова на Васильевском
Управляющая компания установила на историческом здании маячки, чтобы отслеживать динамику повреждений. Фото: пресс-служба КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) требует приостановит строительство семиэтажного жилого дома на 11-й линии Васильевского острова, по соседству с доходным домом Чубакова.

Специалисты ведомства обнаружили, что на объекте исторического наследия появились опасные трещины. Возможно, их причиной стали строительные работы, проводимые слишком близко. Кроме того, у девелопера нет разрешительных документов от КГИОП, подтверждающих обеспечение сохранности памятника.

Комитет направил застройщику соответствующее обращение, в котором требует немедленной остановки работ. Напомним, что активно жаловаться на ухудшение состояния доходного дома местные жители стали в начале марта, а первые трещины заметили еще в ноябре 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прорубленных без ведома КГИОП дверях на первом этаже дома Бенуа.

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КГИОП требует остановить строительство рядом с домом Чубакова на Васильевском