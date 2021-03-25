Пигалицы, подснежники и температурный рекорд: в Петербург врывается весна

Истосковавшиеся по теплу петербуржцы повсюду ищут доказательства прихода весны. Природа не разочаровывает – город обновляет температурные рекорды, в Летнем саду уже показались подснежники. В Северной столице появились и предвестники теплой весны – пигалицы.

Так, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что 24 марта Петербург обновил суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Он составил +11,2 градуса, что на 0,6 градуса выше, чем было в 1936-м году.

О хорошей примете, обещающей теплую весну в Петербурге, в четверг, 25 марта, объявил блогер-биолог Павел Глазков. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он рассказал, что в город вернулись пигалицы, они же чибисы. Это одна из птиц, которая первой прилетает в Северную столицу в марте. Зимовать пернатые привыкли во Франции или Италии.

Новостями, подтверждающими приход весны, порадовал и Русский музей – в Летнем саду из-под снега показались подснежники. Там зацвел подснежник белоснежный. Он встречается также в горах Европы и зацветает раньше остальных подснежников. К слову, у петербуржцев осталось не так много времени, чтобы насладиться прогулкой по садам перед закрытием. Каждый год петербургские сады закрываются на просушку с 1 апреля по 1 мая.

Пока одни петербуржцы ищут доказательства прихода весны, другие наслаждаются прогулками и делятся фотографиями в социальных сетях. Горожане удивляются, как город успел преобразиться всего за несколько дней.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в разговоре с Gazeta.SPb отмечал: аномально затянувшейся зимы в этом году в Северной столице не было. Может показаться, что приход весны отложился, но обычно средняя температура переходит через ноль градусов только к 29 марта. Учитывая потепление, которое пришло в Петербург на этой неделе, температура в этом году еще превысит норму.