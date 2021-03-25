За пандемийный год в Петербурге выросли зарплатные предложения

За пандемийный год в Петербурге выросли зарплатные предложения
В Петербурге выросли зарплатные предложения. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Петербургские работодатели увеличили предлагаемые зарплаты более чем на тысячу рублей. Об этом свидетельствую данные службы исследований hh.ru.

Средняя зарплата в Северной столице на сегодняшний день составляет 55,6 тыс. рублей. За год пандемии средняя предлагаемая петербуржцам зарплата выросла на 1,3 тыс. рублей.

Среди округов Северо-Запада цифра прирост средней зарплаты также был в Республике Коми Коми (+996 рублей), Калининградской области (+840 рублей) и Ленобласти (+835 рублей). Зарплаты также поднялись в Архангельской и Мурманской областях.

При этом в некоторых округах СЗФО средние зарплатные предложения показали значительное снижение. Так, в Псковской области средняя зарплата снизилась на 5,8 тыс. рублей, в Брянской области — на 5,2 тыс. рублей, а в Новгородской — на 3,6 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что средняя зарплата в Петербурге за 2020 год превысила 68 тысяч рублей.

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