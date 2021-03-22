Средняя зарплата в Петербурге за 2020 год превысила 68 тысяч рублей

Средняя зарплата в Петербурге за 2020 год превысила 68 тысяч рублей
Число самозанятых петербуржцев к концу 2020 года достигло 100 тысяч человек. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Средняя номинальная заработная плата в Северной столице по итогам 2020 года выросла на 4% и составила 68 383 рубля.

Соответствующие данные озвучил на заседании городского правительства в понедельник, 22 марта, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко. При этом уровень реальной зарплаты по сравнению с результатами 2019 года вырос до 100,5%, тогда как реальные доходы горожан остались наравне с показателями 2019-го.

Чиновник также отметил, что безработица в 2020 году увеличилась в том числе из-за активности серой зоны экономики. К декабрю прошлого года она достигла 3,2%, тогда как по состоянию на декабрь 2019-го составляла лишь 0,5%. К концу 2020-го в Петербурге было зарегистрировано 98 тысяч безработных, тогда как на рынке труда было разменное 37,8 тысяч вакансий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оборот петербургских организаций за прошлый год превысил 13 трлн рублей.

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