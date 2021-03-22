Оборот петербургских организаций в 2020 году превысил 13 трлн рублей

По итогам 2020 года оборот розничной торговли составил 1 515,3 млрд рублей, из них 536,8 млрд пришлось на пищевые продукты, напитки и табачные изделия, а 978,5 млрд — на непродовольственные товары, добавил Москаленко. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По итогам 2020 года оборот розничной торговли составил 1 515,3 млрд рублей, из них 536,8 млрд пришлось на пищевые продукты, напитки и табачные изделия, а 978,5 млрд — на непродовольственные товары, добавил Москаленко. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко отчитался об обороте организаций Петербурга в 2020 году. Общая сумма составила 13,8 трлн рублей.

Наиболее существенное снижение оборота, как отметил Москаленко, наблюдалось в период с апреля по июль, когда были объявлены нерабочие дни и введены жесткие ограничения. Впоследствии оборот последовательно увеличивался, а в декабре и вовсе превысил аналогичный показатель 2019 года (по итогам года оборот тогда достиг 13,9 трлн рублей).

Несмотря на пандемию, Петербургу удалось улучшить обороты в сферах здравоохранения (+17%), информатизации и связи (+16,4%), недвижимости (+10,1%), профессиональной и научной деятельности (+9,8%) и строительства (+0,5%). Отрицательный результат наблюдается в сферах водоснабжения (-0,1%), торговли (-1,2%), образования (-4,5%), транспортировки и хранения (-5,1%), обрабатывающего производства (-7,2%), электро- и теплоэнергетики (-10,1%), государственного управления (-12,8%), а также культуры, спорта и досуга (-14,6%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что население Северной столицы за год сократилось на 12 тысяч человек.