Население Петербурга за 2020 год сократилось на 12 тысяч человек

Демографическая ситуация в Петербурге лучше, чем в целом по России. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Демографическая ситуация в Петербурге лучше, чем в целом по России. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В понедельник, 22 марта, на заседании правительства Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым был представлен отчет о демографической ситуации в городе по итогам минувшего года.

Соответствующие данные озвучил глава петербургского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко. Так, с 1 января 2020-го по 1 января 2021 года численность жителей города на Неве сократилась с 5 398 100 человек до 5 386 000. Убыль населения связывают также с падением рождаемости: за минувший год в Петербурге появились на свет более 55 тысяч новорожденных, что меньше статистики за 2019-й год.

Москаленко добавил, что за год на 0,6% увеличилось трудоспособное население, количество пока не трудоспособных петербуржцев также выросло на 0,3%, а вот число пенсионеров, наоборот, снизилось до 26,4% против 27,3% в 2019-м году.

При этом в целом демографическая ситуация в Петербурге лучше, чем средняя по России. Показатели смертности составляют 13,5% против медианных 14,5%, а рождаемость — 10,3% против 9,8%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на период проведения ПМЭФ-2021 в гостиницах Северной столицы почти не осталось свободных мест.