«Зенит» хочет пригласить тренера «Ромы» Фонсеки

Специалист может стать главным тренером клуба вместо Сергея Семака.

ФК «Зенит» заинтересован в приглашении тренера «Ромы» Пауло Фонсеки. Об этом сообщает Il Tempo, ссылаясь на собственные источники.

Ожидается, что специалист покинет свой клуб по окончании сезона. Все решится после Лиги чемпионов – если Фонсека сможет проявить себя, то контракт будет автоматически продлен.

В противном случае он может уйти в «Зенит» и занять должность главного тренера, которая сейчас остается за Сергеем Семаком. Также в приглашении Фонсеки два клуба в Серии А — это «Наполи» и «Фиорентина», а также пражская «Славия».

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