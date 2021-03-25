«Зенит» хочет пригласить тренера «Ромы» Фонсеки

&#171;Зенит&#187; хочет пригласить тренера &#171;Ромы&#187; Фонсеки
Фонсека может начать сотрудничать с "Зенитом". Фото: Instagram

Специалист может стать главным тренером клуба вместо Сергея Семака.

ФК «Зенит» заинтересован в приглашении тренера «Ромы» Пауло Фонсеки. Об этом сообщает Il Tempo, ссылаясь на собственные источники.

Ожидается, что специалист покинет свой клуб по окончании сезона. Все решится после Лиги чемпионов – если Фонсека сможет проявить себя, то контракт будет автоматически продлен.

В противном случае он может уйти в «Зенит» и занять должность главного тренера, которая сейчас остается за Сергеем Семаком. Также в приглашении Фонсеки два клуба в Серии А — это «Наполи» и «Фиорентина», а также пражская «Славия».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заполняемость трибун на матчах Евро-2020 в Петербурге составит 50%.

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