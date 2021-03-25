Заполняемость трибун на матчах Евро-2020 в Петербурге составит 50%

Генеральный директор организационного комитета чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что матчи в городе состоятся с минимальными допустимыми ограничениями.

По словам главы городского оргкомитета, трибуны на матчах чемпионата будут заполнены на 50%. Кроме того, сейчас представители ведомства стараются получить разрешение на допуск иностранных болельщиков. На данном этапе, как отметил Сорокин, это предложение не вызывает отторжения у властей Северной столицы, передает РИА новости.

«По уровню оптимизма мы обгоняем организаторов Олимпийских игр», — подчеркнул Сорокин. Напомним, что самое масштабное спортивное событие мира в Токио решили провести без иностранцев из-за ограничений, спровоцированных пандемией коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проезд на время чемпионата снова сделают бесплатным для болельщиков и волонтеров.