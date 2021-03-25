Дом на Черняховского, на котором появилась огромная трещина, ждет заключения экспертов

На фасаде дома на улице Черняховского в центре Петербурга появились маячки. Районные власти намерены выяснить, будет ли разрастаться трещина, появившаяся на здании. Ожидается, что в пятницу, 26 марта, дом осмотрит экспертная комиссия. После ее выводов администрация района будет принимать меры.

Шум в социальных сетях жители Центрального района подняли накануне, 24 марта. В группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что дом на улице Черняховского 11 пошел трещинами. Особое беспокойство вызвала трещина, появившаяся на боковом фасаде здания, — ее горожане назвали «гигантской».

Во всем местные жители обвинили стройку по соседству, на Днепропетровской, 37. Строительство нового ЖК завершили там в прошлом году. Петербуржцы и раньше не высказывали восторга относительно архитектурного облика здания. Теперь именно в его строительстве они увидели причину появления трещин.

Как сообщили Gazeta.SPb в районной администрации, сегодня, 25 марта, на место с утра отправился глава Центрального района Максим Мейксин. Он дал распоряжение поставить на трещину маячки. Судя по снимкам, которые сделал фотокорреспондент Gazeta.SPb, эту работу уже провели.

«Завтра будет осмотр экспертной комиссии, позже мы получим экспертное заключение. В данный момент ситуация находится под контролем. Динамику мы увидим благодаря маячкам. Что будет дальше, зависит от результатов экспертизы», — уточнили в районной администрации.

Активисты при этом отмечают: ситуация требует срочных ответов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о доме на Двинской улице, который также покрылся трещинами.