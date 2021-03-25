Дом на Черняховского, на котором появилась огромная трещина, ждет заключения экспертов

Дом на Черняховского, на котором появилась огромная трещина, ждет заключения экспертов
Дом на улице Черняховского. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

На фасаде дома на улице Черняховского в центре Петербурга появились маячки. Районные власти намерены выяснить, будет ли разрастаться трещина, появившаяся на здании. Ожидается, что в пятницу, 26 марта, дом осмотрит экспертная комиссия. После ее выводов администрация района будет принимать меры.

Дом на улице Черняховского. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Шум в социальных сетях жители Центрального района подняли накануне, 24 марта. В группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что дом на улице Черняховского 11 пошел трещинами. Особое беспокойство вызвала трещина, появившаяся на боковом фасаде здания, — ее горожане назвали «гигантской».

Дом на улице Черняховского. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Дом на улице Черняховского. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Во всем местные жители обвинили стройку по соседству, на Днепропетровской, 37. Строительство нового ЖК завершили там в прошлом году. Петербуржцы и раньше не высказывали восторга относительно архитектурного облика здания. Теперь именно в его строительстве они увидели причину появления трещин.

Дом на улице Черняховского. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Дом на улице Черняховского. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Как сообщили Gazeta.SPb в районной администрации, сегодня, 25 марта, на место с утра отправился глава Центрального района Максим Мейксин. Он дал распоряжение поставить на трещину маячки. Судя по снимкам, которые сделал фотокорреспондент Gazeta.SPb, эту работу уже провели.

Дом на улице Черняховского. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Дом на улице Черняховского. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

«Завтра будет осмотр экспертной комиссии, позже мы получим экспертное заключение. В данный момент ситуация находится под контролем. Динамику мы увидим благодаря маячкам. Что будет дальше, зависит от результатов экспертизы», — уточнили в районной администрации.

Новый ЖК на Днепропетровской. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Активисты при этом отмечают: ситуация требует срочных ответов.

Новый ЖК на Днепропетровской. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о доме на Двинской улице, который также покрылся трещинами.

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