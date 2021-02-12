Что известно на сегодня о доме с трещинами на Двинской, 8

Стройку рядом с домом на Двинской улице, 8, где жильцы заметили трещины, приостановят. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Стройку рядом с домом на Двинской улице, 8, где жильцы заметили трещины, приостановят. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Специалисты уверены, что угроза обрушения здания отсутствует.

В январе 2021 года стало известно о появлении трещин на доме 8 на улице Двинская. На место прибыли специалисты, которые зафиксировали плачевное состояние дома.

Вечером 11 февраля они приехали на место инцидента, чтобы выяснить, каков характер движения трещин. Эксперты убеждены, что угроза обрушения здания отсутствует. Они добавляют, что трещины действительно появились из-за проведения строительно-монтажных работ неподалеку. Чтобы успокоить местных жителей, стройка с сегодняшнего дня, 12 февраля, прекращена до получения официального заключения строительной экспертизы обследования здания. Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Специалисты подчеркивают, что следят за ситуацией и готовы оперативно реагировать. Несмотря на заключения экспертов, местные жители продолжают беспокоиться. В социальных сетях они обсуждают, как около 20 лет на том же месте упал один из домой.

«В том месте ручей, закопанный сверху, течет и впадает в Екатерингофку, а грунты там насыпные и ручей их размывает»,

— пишет один из пользователей.

Некоторые жильцы считают, что было бы неплохо снести дом, а их – расселить в новые квартиры. Они не верят, что здание простоит долго и что есть смысл его ремонтировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стройку рядом с треснувшим домом на Двинской улице приостановят.