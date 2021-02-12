Электромонтажник подозревается в изнасиловании двух школьниц в Мурино

Электромонтажник подозревается в изнасиловании двух школьниц в Мурино
Фото: lenobl.sledcom.ru

В городе Мурино Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних.

В среду, 10 февраля, в отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что вечером к ней в квартиру постучали две школьницы 15-ти и 14-ти лет. По словам несовершеннолетних, накануне в квартире дома по Скандинавскому проспекту в Мурино незнакомец по имени «Алексей» под угрозой применения силы совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Спустя 40 минут был задержан 31-летний электромонтажник одной из строительных компаний. В отношении него возбудили уголовное дело и поместили в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли дело против мужчины, изнасиловавшего свою дочь.

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