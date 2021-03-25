Врач рассказала, как быстро прийти в норму при первых признаках простуды

Врач рассказала, как быстро прийти в норму при первых признаках простуды
Возлагать все надежды на чудодейственные свойства витамина С при простуде излишне, но выпить его не повредит. Фото: Pixabay

Врач-терапевт Людмила Лапа раскрыла способы не разболеться окончательно при первых признаках ОРВИ — чихания, заложенности носа, першения в горле и слабости.

По словам медика, в такие моменты может помочь вечерняя горячая ванна, промывание носа и полоскание горла физраствора с добавлением антисептиков, таких как флуимуцил или диоксидин. После этих процедур не будет лишним заварить горячего чаю с лимоном и лечь спать пораньше, чтобы дать организму полноценно отдохнуть.

На следующий день важно избегать переохлаждения и стараться питаться правильно, исключить из рациона жирную и тяжелую пищу. Кроме того, не нужно работать в полную силу, если отправиться на учебу или работу все же необходимо — перенапряжение может усугубить состояние.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как привести в норму сосуды после перенесенного коронавируса.

здоровье простуда


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Против отрицавшего Холокост профессора завели уголовное дело
Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации в США от коронавируса
В Башкирии мужчина облил пожилую супругу бензином и поджег
В МИД РФ отреагировал на санкции Канады
ГИБДД Тюмени начала проверку после видео с собакой за рулем
Суд отправил в СИЗО главу попавшей под лавину в Хибинах группы подростков ...
В Москве мужчина случайно выстрелил в сына из пистолета
Президент Молдавии просит Россию помочь с поставками «Спутника V»