Врач рассказала, как быстро прийти в норму при первых признаках простуды

Возлагать все надежды на чудодейственные свойства витамина С при простуде излишне, но выпить его не повредит. Фото: Pixabay

Возлагать все надежды на чудодейственные свойства витамина С при простуде излишне, но выпить его не повредит. Фото: Pixabay

Врач-терапевт Людмила Лапа раскрыла способы не разболеться окончательно при первых признаках ОРВИ — чихания, заложенности носа, першения в горле и слабости.

По словам медика, в такие моменты может помочь вечерняя горячая ванна, промывание носа и полоскание горла физраствора с добавлением антисептиков, таких как флуимуцил или диоксидин. После этих процедур не будет лишним заварить горячего чаю с лимоном и лечь спать пораньше, чтобы дать организму полноценно отдохнуть.

На следующий день важно избегать переохлаждения и стараться питаться правильно, исключить из рациона жирную и тяжелую пищу. Кроме того, не нужно работать в полную силу, если отправиться на учебу или работу все же необходимо — перенапряжение может усугубить состояние.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как привести в норму сосуды после перенесенного коронавируса.