Бывшего главу Выборгского района области решили оставить под домашним арестом

Санкт-Петербургский городской суд отказался отправлять в СИЗО бывшего главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова. Сейчас обвиняемый в мошенничестве чиновник находится под домашним арестом.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, меру пресечения Орлову пыталась обжаловать прокуратура: надзорный орган просил изменить решение Приморского районного суда, который отправил чиновника под домашний арест. Прокуроры настаивали на заключении под стражу.

Геннадия Орлова задержали в октябре 2020 года в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Совокупный ущерб бюджету района превысил 700 млн рублей.

По версии следствия, он был в сговоре с главой районного комитета финансов и иными лицами. Они подделали документы о якобы выполненных работах по ремонту в Выборге и организовали плату за счет местной казны. При этом сами работы не были выполнены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге экс-сотрудника таможни отправили за решетку на 7 лет из-за преступления на 12 млн рублей.