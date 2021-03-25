В Петербурге экс-сотрудника таможни отправили за решетку на 7 лет из-за преступления на 12 млн рублей

В Петербурге экс-сотрудника таможни отправили за решетку на 7 лет из-за преступления на 12 млн рублей
Взяточника отправили в колонию строгого режима. Фото: pixabay

Мужчину признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Бывшего старшего государственного таможенного инспектора поста Бронка Балтийской таможни признали виновным в получении взятки в особо крупном размере за незаконные действия и служебный подлог. Об этом сегодня, 25 марта, сообщается на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следствие и суд установили, что мужчина на протяжении нескольких месяцев получал взятки в размере 3,5 тысяч долларов от неустановленного лица. За эти деньги он вносил ложные сведения об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий. Таким образом, экс-таможенник получил взятку в размере 12 миллионов рублей.

Суд отправил взяточника за решетку на семь лет. Также ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей и запретили занимать государственные должности сроком на 4 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшая сотрудница Госстройнадзора задержана в рамках дела о взятке.

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