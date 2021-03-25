Состояние морской фауны в Финском заливе около Петербурга резко ухудшилось

Состояние морской фауны в Финском заливе в Курортном районе резко ухудшилось.

По словам специалистов петербургского Федерального исследовательского центра РАН, там зафиксировали высокое содержание вредных. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Исследование моллюсков показало, что животные находятся в плохом состоянии. То связывают с недостаточно эффективной работой локальных очистных сооружений местных пансионатов и кафе.

В Репино и Зеленогорске зафиксирована сильная загрязненность, при этом в Сестрорецке водоемы в норме. Высокое содержание вредных веществ вызывают у морских животных расстройство пищеварительной системы, из-за чего они не могут очищать воду.

«…начиная с Ушково опять всё нормально, и объясняется это очень просто — там нет точек общепита, а частные дома находятся достаточно далеко на песчаной возвышенности, в отличие от Репино и Зеленогорска», — пояснил главный научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Сергей Холодкевич.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Росприроднадзор установил, что областной «Водоканал Кировского района» нанес ущерб Неве загрязнением сточными водами на более чем 213 миллионов рублей. При исследовании в воде обнаружили синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), аммоний-ионы, фосфат-ионы.