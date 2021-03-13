Росприроднадзор требует с «Водоканала Кировского района» 213 млн рублей за загрязнение Невы

В Неве нашли синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), аммоний-ионы, фосфат-ионы, нефтепродукты а также превышения допустимого уровня, алюминия, железа, марганца, меди и цинка. Фото: пресс-служба Росприроднадзора

В Неве нашли синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), аммоний-ионы, фосфат-ионы, нефтепродукты а также превышения допустимого уровня, алюминия, железа, марганца, меди и цинка. Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Росприроднадзор установил, что областной «Водоканал Кировского района» нанес ущерб Неве загрязнением сточными водами на более чем 213 миллионов рублей.

Отходы, согласно отчету ведомства, попадали в реку из очистных сооружений города Отрадное Кировского района Ленинградской области. При исследовании в воде обнаружили синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), аммоний-ионы, фосфат-ионы, а также повышенный уровень нефтепродуктов, алюминия, железа, марганца, меди и цинка.

В течение 30 дней предприятию предлагается выплатить компенсацию в размере 213 млн 413 тысяч рублей добровольно. Если «Водоканал» не сделает этого, дело передадут в суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал Петербурга» постепенно расплачивается с долгами. Так, предприятие недавно погасило векселя на 3 миллиарда рублей.