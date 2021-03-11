«Водоканал Петербурга» погасил векселя на 3 млрд рублей

СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в четверг, 11 марта, заявил, что полностью рассчитался по двум последним в истории предприятия векселям на общую сумму почти 3 миллиарда рублей.

В конце 2018 года финансовое положение организации было плачевным. По состоянию на 2019 год долги перед подрядчиками и поставщиками достигли 3,1 млрд рублей, еще около 9 млрд необходимо было выплатить по кредитам. Кроме того, «Водоканал» оплачивал собственными векселями различные работы, поставки и услуги — эти обязательства составили еще 2,9 млрд рублей. Выпуск векселей остановили в марте 2019 года.

В течение двух лет предприятие усиленно занималось оптимизацией и повышением эффективности затрат, стараясь в то же время уменьшать сумму долга. В пресс-службе отмечают, что восстановления удалось достигнуть не за счет повышения тарифов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прибыль ГУП «ТЭК СПб» по итогам 2020 года составила рекордные 315 млн рублей.