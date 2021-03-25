В Москве мужчина случайно выстрелил в сына из пистолета

В Москве мужчина случайно выстрелил в своего сына из травматического пистолета. По факту случившегося проводится проверка, сообщается на сайте прокуратуры.

Ребенка госпитализировали в больницу с повреждениями. Инцидент произошел 25 марта в квартире дома по улице Перовская. По предварительной информации, мужчина случайно выстрелил в своего 12-летнего сына из травматического пистолета.

Материалы процессуальной проверки переданы в территориальный орган столичного СК, в связи с необходимостью дачи процессуальной оценки по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По итогам проверки будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что перед поворотом улицу Турку, между водителем иномарки и пассажиром произошел конфликт. В ходе разборок пассажир начал выходить из салона авто, когда мужчина, находившийся за рулем, выстрелил в него, — предположительно, из ракетницы.