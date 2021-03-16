В Купчино водитель выстрелил в пассажира и ударил его ножом

В Купчино водитель выстрелил в пассажира и ударил его ножом
Инцидент произошел на Бухарестской улице, 80, перед поворотом на улицу Турку. Скриншот: Google View

Во вторник, 16 марта, около часу дня в полицию поступило сообщение об инциденте в Купчино. Водитель напал на пассажира, а затем скрылся с места происшествия.

Как выяснили правоохранители, на Бухарестской улице, 80, перед поворотом улицу Турку, между водителем иномарки и пассажиром произошел конфликт. В ходе разборок пассажир начал выходить из салона авто, когда мужчина, находившийся за рулем, выстрелил в него, — предположительно, из ракетницы, — а затем догнал и несколько раз ударил острым предметом.

В результате нападения пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полицейские разыскивают виновника инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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