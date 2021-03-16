На Профессора Попова хулиган разбил дверь Ленинградского дворца молодежи

Около 23 часов 15 марта на улице Профессора Попова в Петроградском районе Северной столицы сотрудники Росгвардии задержали хулигана, повредившего входную дверь Ленинградского дворца молодежи.

По информации пресс-службы управления вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти, злоумышленник разбил стекло входной двери ЛДМ, а затем попытался устроить драку с администратором, который отреагировал на непонятный шум.

Сотрудники комплекса, к счастью, оперативно нажали на кнопку тревожной сигнализации, после чего хулиган скрылся места происшествия и попытался скрыться в здании. Прибывшие по вызову росгвардейцы, однако, по горячим следам схватили дебошира и передали его сотрудникам 18 отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли банду «теневых» банкиров.