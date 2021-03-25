ГИБДД Тюмени начала проверку после видео с собакой за рулем

ГИБДД в Тюмени проводит проверку информации о том, что женщина доверила руль собаке, чтобы записать видео в Instagram.
После того, как в телеграм-каналах появилось видео, где собака сидит на месте водителя, в ГИБДД поступила жалоба, после которой началась проверка, сообщает РИА «Новости».
«Тюменка усадила за руль собаку, а сама в это время снимала сторис. Хороший мальчик не спровоцировал ДТП, но вот к его хозяйке есть много вопросов, в том числе и не проходящих цензуру», – сообщает телеграм-канале «Тюмень№1».
Видео вызвало полемику среди тюменцев. Поступок женщины одобрили не все. Роликом заинтересовались сотрудники ГИБДД.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в соцсетях распространилось видео, на котором водитель иномарки «Киа» посадил маленького ребенка к себе на колени и дал ему порулить. Как сообщили в городском главке МВД, тем самым автомобилист нарушил требования к перевозке детей.