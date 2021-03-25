Байден признался, что скучает по своему предшественнику

Президент США Джо Байден выступил с неожиданным заявлениям о своем предшественнике. Он заявил, что скучает по Дональду Трампу.

«Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему», — ответил им со смехом президент США, отвечая на вопрос журналистов, скучает ли он по бывшему главе государства.

При этом он добавил, что не думает о нем как о возможном сопернике на выборах 2024 года.

Об этом Байден сказал в ходе своей первой публичной пресс-конференции в Белом доме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дональд Трамп выступил с прощальной речью перед согражданами. По его словам, он испытывает гордость, что не начал ни одной новой войны, а также восстановил союзы США с другими странами и противостоял Китаю «как никогда раньше».