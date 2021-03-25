Губернатор Петербурга рассказал о своем самочувствии после прививки

Губернатор Петербурга сделал вторую прививку от коронавируса. Он отметил, что чувствует себя хорошо.

«Я уже сделал вторую прививку от коронавируса. Чувствую себя хорошо», — сказал он в эфире телеканала 78.

Он отметил, что вакцинация может дать возможность создать коллективный иммунитет.

Губернатор Петербурга в понедельник, 22 марта, привился вторым компонентом вакцин. Первый этап вакцинации глава Санкт-Петербурга прошел 1 марта. Губернатор посоветовал следовать его примеру и не отказываться от прививки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем разница между антителами, полученными с помощью прививки или сформировавшимися естественным образом после перенесённой болезни.