В Белоруссии на несанкционированных акциях задержали более 200 человек

В Белоруссии на несанкционированных акциях задержали более 200 человек
Белорусская милиция. Фото: instagram.com/mvdgovby/

В четверг, 25 марта, в Белоруссии на незаконных акциях задержали более 200 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

В Белоруссии были зафиксированы «единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях», в основном «это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой», отметили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что по каждому факту проведется проверка.

«Призывы в интернете к участию в протестах не должны становиться руководством к действию», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил несанкционированные протесты в Белоруссии и России и рассказал, в чем их отличие. По мнению политика, в августе 2020 года жители Минска пытались в короткие сроки свергнуть власть и ввести войска в НАТО.

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