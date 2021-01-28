Лукашенко объяснил, в чем отличие протестов в Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил несанкционированные протесты в Белоруссии и России и рассказал, в чем их отличие.

По мнению политика, в августе 2020 года жители Минска пытались в короткие сроки свергнуть власть и ввести войска в НАТО. Лукашенко уверен, что в России подобный сценарий невозможен, поскольку здесь ситуацию будут «качать в долгую». Он отметил, что Белоруссия нужна западным странам как «трамплин для атаки» на Россию. Глава республики заявил, что «они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно».

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. После этого жители страны вышли на массовые протестные акции, в которых пострадало множество мирных жителей. Против населения использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко уверен, что митинги в Белоруссии связаны с закрытием границ.