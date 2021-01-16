Лукашенко уверен, что митинги в Белоруссии связаны с закрытием границ

Лукашенко считает, что есть взаимосвязь между митингами и закрытыми границами. Фото: http://www.president.gov.by/

Лукашенко считает, что есть взаимосвязь между митингами и закрытыми границами. Фото: http://www.president.gov.by/

Президент считает, что иначе акции протеста закончились бы быстрее.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему митинги в стране длятся уже несколько месяцев. Он уверен, что протестные настроения граждан связаны с закрытием границ в связи с пандемией коронавирус. Об этом сообщил журналист Наиль Аскер-заде в своем Telegram-канале.

«Те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда «выдавили», они здесь остались, а работать не хотят. Я вас не упрекаю, я просто говорю: объективная причина, которая способствовала»,

— убежден Лукашенко, отмечая, что даже Россия закрыла границы от Белоруссии.

Он добавил, что в митингах после президентских выборов нет ничего нового и странного. Политик уверен, что подобное происходит каждый раз.

Напоминаем, что массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после оглашения результатов выборов, в которых выиграл Лукашенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко считает Путина единственным другом.