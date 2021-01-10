Лукашенко считает Путина единственным другом

Он отметил, российский президент доказал свою преданность в 2020 году.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него только один друг и это – президент России Владимир Путин. С таким заявлением политик выступил в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

Лукашенко убежден, что в 2020 году Путин доказал свою преданность. Теперь российский политик является единственным другом не только главы Белоруссии, но и всего белорусского народа. Других друзей Лукашенко не знает.

Также политик убежден, что у него много противников, которые могут оказаться со временем врагами. Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После этого начались массовые протесты. Оппозиция не признала итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко заявил, что будет «драться» за Белоруссию.