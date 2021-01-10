Лукашенко считает Путина единственным другом

Лукашенко считает Путина единственным другом
Лукашенко назвал Путина своим единственным другом. Фото: kremlin.ru

Он отметил, российский президент доказал свою преданность в 2020 году.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него только один друг и это – президент России Владимир Путин. С таким заявлением политик выступил в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

Лукашенко убежден, что в 2020 году Путин доказал свою преданность. Теперь российский политик является единственным другом не только главы Белоруссии, но и всего белорусского народа. Других друзей Лукашенко не знает.

Также политик убежден, что у него много противников, которые могут оказаться со временем врагами. Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После этого начались массовые протесты. Оппозиция не признала итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко заявил, что будет «драться» за Белоруссию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр лукашенко белоруссия владимир путин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков заверил, что Путин пока не прививался от коронавируса
Лукашенко считает Путина единственным другом
Врачи оценили состояние госпитализированной Фрейндлих
В штурме Капитолия в США участвовал петербуржец
Пушков назвал главные проблемы, с которыми столкнется Россия в 2021 году
Названа возможная причина крушения Boeing 737-500 в Индонезии
Школы Петербурга будут работать в очном режиме
В Петербурге с 12 января по 15 апреля изменится движение трамваев №№ 21, 55 и 58