Жителей Ленобласти ожидает потепление до +10 градусов

В пятницу, 26 марта, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, ночью и утром ожидается туман.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток столбики термометров покажут -3…+2 градуса. Днем температура воздуха ожидается на уровне +5…+10 градусов.

Ветер юго-западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью и утром ожидается гололедица, поэтому водителей просят соблюдать осторожность.

В течение дня атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице в выходные 20-21 марта ожидается снег с ветром и ледяная корочка на дорогах, тротуарах и тропинках города. Об этом сообщается в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».