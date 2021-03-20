Погода в Петербурге в выходные: гололедица и метель

В Северной столице в выходные 20-21 марта ожидается снег с ветром и ледяная корочка на дорогах, тротуарах и тропинках города. Об этом сообщается в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Жителей Петербурга и Ленинградской области в эти выходные ждет ухудшении погодных условий.
В частности, в субботу в регионе, во второй половине дня ожидается метель.
Порывы ветра достигнут 17-ти метров в секунду.
Также на дорогах будет гололедица.
Погода продолжит бушевать и в начале следующей недели.
В понедельник погодные условия будут такие же, но к ним добавится еще мокрый снег.
В МЧС напоминают о необходимости соблюдения автомобилистами правил дорожного движения и скоростного режима.
Спасатели советуют воздерживаться от поездок и тщательно выбирать маршрут.
Пешеходам же тоже стоит быть аккуратнее.
Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что на бульваре Красных Зорь в Невском районе Петербурга 60-летняя гардеробщица школы попала в реанимацию. Женщина упала на льду во дворе учебного заведения.