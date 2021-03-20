Погода в Петербурге в выходные: гололедица и метель

В выходные в Петербурге будет метель и гололедица. Фото: Рixabay

В выходные в Петербурге будет метель и гололедица. Фото: Рixabay

В Северной столице в выходные 20-21 марта ожидается снег с ветром и ледяная корочка на дорогах, тротуарах и тропинках города. Об этом сообщается в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Жителей Петербурга и Ленинградской области в эти выходные ждет ухудшении погодных условий.

В частности, в субботу в регионе, во второй половине дня ожидается метель.

Порывы ветра достигнут 17-ти метров в секунду.

Также на дорогах будет гололедица.

Погода продолжит бушевать и в начале следующей недели.

В понедельник погодные условия будут такие же, но к ним добавится еще мокрый снег.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдения автомобилистами правил дорожного движения и скоростного режима.

Спасатели советуют воздерживаться от поездок и тщательно выбирать маршрут.

Пешеходам же тоже стоит быть аккуратнее.

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