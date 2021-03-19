В Петербурге заместитель директора поскользнулась на льду во дворе школы: педагог в тяжелом состоянии

В Петербурге заместитель директора поскользнулась на льду во дворе школы: педагог в тяжелом состоянии
В Невском районе на льду поскользнулась заместитель директора школы. Фото: Pixabay

На бульваре Красных Зорь в Невском районе Петербурга 63-летняя заместитель директора школы попала в реанимацию. Женщина упала на льду во дворе учебного заведения.

Педагога с серьёзной травмой госпитализировали в Петербургский Научно исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Известно, что пострадавшая находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Петербуржцев предупреждали о гололеде на дорогах.

О том, что 19 марта в Северной столице ожидается небольшой снег и гололед на дорогах и тротуарах города, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге гололед и на перекрестке Яхтенной и Камышовой перевернулся автомобиль.

Один из очевидцев помог автомобилисту выбраться из транспортного средства, но тот поскользнулся и ударился головой, подходя к машине скорой помощи.

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