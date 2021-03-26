Врачи рассказали, какой вес можно сбросить за неделю без вреда для здоровья

Эксперты считают, что за неделю без вреда для здоровья можно сбросить 0,5-1 килограмм веса. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Для того, чтобы сбросить такой вес советуют уменьшить калорийность потребляемой пищи и увеличить физическую активность. Отмечается, что люди, которые стремятся резко похудеть могут достичь этого, но в дальнейшем достаточно быстро вернут свой первоначальный вес.

По словам врачей, резкое похудание, резкое похудение не является устойчивым и может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, после какого возраста не стоит садиться на диеты. Он посоветовал привести в порядок фигуру до 60 лет, чтобы после этого не было необходимости терять вес.