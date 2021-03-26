Врачи рассказали, какой вес можно сбросить за неделю без вреда для здоровья

Врачи рассказали, какой вес можно сбросить за неделю без вреда для здоровья
Врачи рассказали, какой вес можно безопасно сбросить за неделю. Фото: Pixabay

Эксперты считают, что за неделю без вреда для здоровья можно сбросить 0,5-1 килограмм веса. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Для того, чтобы сбросить такой вес советуют уменьшить калорийность потребляемой пищи и увеличить физическую активность. Отмечается, что люди, которые стремятся резко похудеть могут достичь этого, но в дальнейшем достаточно быстро вернут свой первоначальный вес.

По словам врачей, резкое похудание, резкое похудение не является устойчивым и может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, после какого возраста не стоит садиться на диеты. Он посоветовал привести в порядок фигуру до 60 лет, чтобы после этого не было необходимости терять вес.

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