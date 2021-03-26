Грабитель обстрелял кассира и похитил 150 тысяч из офиса на Испытателей

Грабитель обстрелял кассира и похитил 150 тысяч из офиса на Испытателей
Полицейские начали розыск. Фото: Pixabay

В Приморском районе Петербурга грабитель со стрельбой похитил 150 тыс. рублей из центра приема платежей.

Преступный инцидент произошел 25 марта. В 17:40 в отдел полиции поступил сигнал о нападении на офис, расположенный на проспекте Испытателей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, неизвестный подошел к кассе, выстрелил в сторону оператора из неустановленного оружия, похитил 149 500 рублей и скрылся.

Полицейские начали розыск нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое кавказцев ограбили пьяного пассажира, а после высадили в Ленсоветовском. Они угрожали мужчине предметом, похожим на пистолет.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ограбление розыск


 

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