Пьяный мужчина устроил стрельбу из окна дома на Лабораторном проспекте

Инцидент произошел в доме 20 по Лабораторному проспекту. Фото: скриншот google.maps

Инцидент произошел в доме 20 по Лабораторному проспекту. Фото: скриншот google.maps

В Калининском районе Петербурга нетрезвый житель открыл стрельбу не выходя из дома. Достать оружие мужчину вынудила скука.

Инцидент произошел в четверг, 25 марта. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала свидетелем стрельбы из окна дома №20 по Лабораторному проспекту.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские задержали на месте хозяина указанной квартиры. Выяснилось, что заскучавший пьяный мужчина произвел несколько выстрелов из охолощенного автомата.

В отношении хулигана составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С места происшествия изъяли автомат, 15 патронов, 17 гильз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое безработных открыли стрельбу из автомата на Маршала Казакова.