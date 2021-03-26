Пьяный мужчина устроил стрельбу из окна дома на Лабораторном проспекте

В Калининском районе Петербурга нетрезвый житель открыл стрельбу не выходя из дома. Достать оружие мужчину вынудила скука.
Инцидент произошел в четверг, 25 марта. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала свидетелем стрельбы из окна дома №20 по Лабораторному проспекту.
Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские задержали на месте хозяина указанной квартиры. Выяснилось, что заскучавший пьяный мужчина произвел несколько выстрелов из охолощенного автомата.
В отношении хулигана составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
С места происшествия изъяли автомат, 15 патронов, 17 гильз.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое безработных открыли стрельбу из автомата на Маршала Казакова.