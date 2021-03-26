В Подмосковье погиб экс-участник группы «Звуки Му» Александр Липницкий

В Подмосковье погиб экс-участник группы &#171;Звуки Му&#187; Александр Липницкий
Александр Липницкий оказался под водой, катаясь на лыжах. Фото: скриншот facebook

Погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Причиной трагедии стал несчастный случай. Об этом сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий на своей странице в Facebook.

Александра Липницкого не стало в возрасте 68 лет. Он утонул в зимней реке, когда пытался на лыжах пройти по льду у поселка Николина гора.

«Его все любили», — написал Троицкий в соцсети.

Александр Липницкий, помимо музыкальной деятельности, работал журналистом и телеведущим. В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он основал коллектив «Звуки Му», в котором выступал в качестве бас-гитариста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 74-м году жизни умер заслуженный артист России, педагог и хореограф Владимир Кирсанов. Причиной смерти был COVID-19.

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