В Подмосковье погиб экс-участник группы «Звуки Му» Александр Липницкий

Погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Причиной трагедии стал несчастный случай. Об этом сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий на своей странице в Facebook.

Александра Липницкого не стало в возрасте 68 лет. Он утонул в зимней реке, когда пытался на лыжах пройти по льду у поселка Николина гора.

«Его все любили», — написал Троицкий в соцсети.

Александр Липницкий, помимо музыкальной деятельности, работал журналистом и телеведущим. В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он основал коллектив «Звуки Му», в котором выступал в качестве бас-гитариста.

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