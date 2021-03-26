Напавшего на водителя такси молодого рецидивиста поймали в Парголово

Напавшего на водителя такси молодого рецидивиста поймали в Парголово
В отношении пассажира заведено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении таксиста. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел в ночь с 24 на 25 марта на проспекте Просвещения. Пассажир такси начал конфликтовать с водителем. В результате молодой человек применил силу к 50-летнему таксисту, после чего похитил его телефон. Мужчине удалось вырваться и выбежать из авто.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, далеко уйти агрессивному пассажиру не удалось, вскоре его задержали в поселке Парголово.

Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое кавказцев ограбили пьяного пассажира, а после высадили в Ленсоветовском. У одного из них обнаружен и изъят пневматический пистолет.

грабеж ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание


 

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