Напавшего на водителя такси молодого рецидивиста поймали в Парголово

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении таксиста. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел в ночь с 24 на 25 марта на проспекте Просвещения. Пассажир такси начал конфликтовать с водителем. В результате молодой человек применил силу к 50-летнему таксисту, после чего похитил его телефон. Мужчине удалось вырваться и выбежать из авто.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, далеко уйти агрессивному пассажиру не удалось, вскоре его задержали в поселке Парголово.

Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое кавказцев ограбили пьяного пассажира, а после высадили в Ленсоветовском. У одного из них обнаружен и изъят пневматический пистолет.