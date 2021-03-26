Кремль не будет реагировать на заявление жены Навального о его плохом самочувствии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет отвечать на обращение жены Алексея Навального Юлии (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«Мы не будем реагировать на это обращение. Оно отражено в средствах массовой информации. Безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ», —уточнил Песков.

Пресс-секретарь также объяснил, что пока Алексей Навальный является осужденным и заключен в колонии, то адресатом для таких обращений супруги оппозиционера является Федеральная служба исполнения наказаний.

В заявлении, которое опубликовано в социальных сетях Юлией Навальной, говорится, что у ее супруга начались проблемы со спиной еще месяц назад и ему может потребоваться серьезное лечение.

При том, что сам Навальный предпочел не говорить об этом публично и даже запрещал жене делать подобные заявления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что у оппозиционера в колонии начались проблемы со здоровьем.