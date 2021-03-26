В Петербурге на Муринской дороге не тушат заброшенный дом

В Петербурге на Муринской дороге продолжает гореть заброшенный дом. Об этом сообщает группа «ВКонтакте ДТП и ЧП Петербурга».

На видеокадрах, снятых очевидцами в районе Муринской дороги, видно, как полыхает дом.

Пожарной охраны на видео незаметно.

Комментаторы в группе «ВКонтакте» обеспокоены тем, что пожар никто не тушит и шума вокруг происшествия нет.

Так как огонь может пойти дальше, ведь недалеко от горящего дома растет множество деревьев.

Однако другие вовсе не удивились, что никто не бросился тушить пожар.

Участник группы заявил, что рядом жилых домов нет, позади редкий лес, засыпанный снегом, который вряд ли сейчас способен перенять пожар. Рядом дорога и нежилой забор каких-то гаражей.

Также же мужчина добавил, что не стоит ради этого не профессионалам рисковать жизнью и здоровьем. Ведь тушить заброшенный дом, в котором неизвестно что находится очень опасно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на стройплощадке возле Шуваловского проспекта пожар, очевидцы заметили взрыв.