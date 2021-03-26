Пулковскую обсерваторию оштрафовали на 100 тысяч за «ненадлежащий вид»

Обсерваторию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Обсерваторию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Московский районный суд Северной столицы привлек к административной ответственности Пулковскую астрономическую обсерваторию за ненадлежащее использование расходных материалов.

Согласно материалам дела, объект культурного наследия, расположенный по адресу Пулковское шоссе, дом №65 корпус 1 литера М находился в ненадлежащем состоянии, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На фасаде здания видны многочисленные трещины, шелушения, следы намокания и плесень.

Кроме того, проверка выявила, что в некоторых местах отвалившаяся штукатурка обнажила кирпичную кладку, заметны сколы и разрушения карниза. Помимо прочего, за прилегающей территорией такж не был обеспечен должный уход — повсюду разрослись сорняки. Суд постановил оштрафовать научное учреждение на 100 тысяч рублей.

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