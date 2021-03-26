Предпринимателя из Выборга оштрафовали за торговлю «санкционкой»

Предпринимателя из Выборга оштрафовали за торговлю &#171;санкционкой&#187;
Всю "санкционку" уничтожат. Фото: Россельхознадзор

Он продавал продукты, привезенные из стран Евросоюза.

Арбитражный суд Санкт-Петербург и Ленобласти оштрафовал предпринимателя из Выборга, который реализовывал продукты, привезенные из стран Евросоюза. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Известно, что в торговом помещении бизнесмена нашли колбасные изделия и сыры из Италии, Финляндии и Эстонии. У предпринимателя не нашлось товаросопроводительных документов, а на упаковках не было информации на русском языке. Суд признал мужчину виновным и наложил штраф в размере 20 тысяч рублей. Также всю продукцию конфисковали – товары подлежат ликвидации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что посол Италии в РФ призывает снять санкции с пармезана. По мнению посла, если исключить итальянского твёрдого сыра из-под продуктового эмбарго это будет «хорошим жестом» в адрес Италии, которая остается дружественной России несмотря ни на что.

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