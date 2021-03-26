Посол Италии в РФ призывает снять санкции с пармезана

Итальянский посол Паскуале Терраччано намерен добиться удаления пармезана из российского санкционного списка. Об этом он заявил в интервью Forbes.

Терраччано уверен, что пармезан по ошибке попал в список запрещенных продуктов. Глава итальянской дипмиссии призвал заняться вопросом из-за которого сорт твёрдого сыра оказался под продуктовым эмбарго.

«Мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы», — объяснил посол.

По мнению посла, если исключить итальянского твёрдого сыра из-под продуктового эмбарго это будет «хорошим жестом» в адрес Италии, которая остается дружественной России несмотря ни на что.

При этом посол заметил, что не просит отменить российские контрсанкции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отнюдь не дружелюбные действия Европейского союза в отношении Российской Федерации не останутся без соразмерного ответа.