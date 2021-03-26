Глава МО Екатерингофский оспорил административный штраф

Смакотин сможет не платить две тысячи рублей.

Ленинский районный суд Петербурга отменил штраф, назначенный главе МО Екатерингофский Олегу Смакотину. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Известно, что штраф назначил Мировой суд по иску природоохранной прокуратуры Петербурга. Прокурор отметил, что Смакотин не исполнял требования. Защита убеждена, что глава МО не уполномочен отвечать на запросы природоохранной прокуратуры, в чем удалось убедить судью.

Постановление мирового судьи отменили, производство по делу прекратили. Смакотину не придется платить две тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пулковскую обсерваторию оштрафовали на 100 тысяч за «ненадлежащий вид». Кроме того, проверка выявила, что в некоторых местах отвалившаяся штукатурка обнажила кирпичную кладку, заметны сколы и разрушения карниза.