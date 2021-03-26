Депутат Коваль, обвиняемый во взятке, останется под стражей до 29 июня

Политику продлили арест еще на три месяца.

Приморский районный суд продлил арест депутата Романа Коваля на три месяца. Он будет оставаться под стражей 29 июня. Об этом сообщили 26 марта в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Адвокат Коваля хотел, чтобы ему избрали другую меру пресечения – домашний арест, но судья оказался непреклонным. Защитник заявил, что будет добиваться объективного рассмотрения дела. Напоминаем, что депутата обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – речь идет о сумме в 15 миллионов рублей. Перед задержанием Коваль пытался скрыться, собрав заранее вещи и захватив с собой наличные. Он не признает своей вины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следователи Петербурга хотят обжаловать отказ в аресте пятерых сотрудников Балтийской таможни, получавших взятки.