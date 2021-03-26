Следователи Петербурга хотят обжаловать отказ в аресте пятерых сотрудников Балтийской таможни, получавших взятки

Следователи считают, что таможенники заслуживают более суровых мер пресечения. Фото: пресс-служба СУ СКР на транспорте по Северо-Западу

Следователи считают, что таможенники заслуживают более суровых мер пресечения. Фото: пресс-служба СУ СКР на транспорте по Северо-Западу

Сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России подавали ходатайство об аресте пятерых должностных лиц Балтийской таможни, получавших взятки, но прошение не удовлетворили. Следователи хотят обжаловать решение суда.

Согласно материалам уголовного дела, начальник таможенного поста «Лесной порт» создал преступную группу, ссорившись со своими сотрудниками. Они систематически получали денежные вознаграждения от маличных предпринимателей, перемещающих грузы через таможенный пост, обеспечивая им взамен свое покровительство и попустительство.

Злоумышленники действовали с декабря 2020 по март 2021 года, успев заработать не меньше 1,8 млн рублей. Между тем, всем фигурантам уголовного дела избрали меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, лишь одному из преступников продлили срок задержания до 72 часов. Следствие считает данные меры слишком мягкими и намерено их оспорить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшая сотрудница Госстройнадзора задержана в рамках дела о взятке.