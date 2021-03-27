Бузова рассказала о залоге женской молодости после 30 лет

Певица убеждена, что стройные девушки выглядят всегда выигрышнее и моложе.

Певица Ольга Бузова рассказала, каков залог женской молодости по ее мнению. Она в эфире шоу «Модный приговор» заявила, что нужно начать с похудения.

Артистка убеждена, что стройная женщина всегда выглядит на 10 лет моложе своего настоящего возраста. Также Бузова уверена, что многое зависит от самооценки: это значит, что рядом должны быть люди, которые поддержат и скажут комплимент.

Бузова призвала избавляться от людей, которые дают непрошенные советы и критикуют. Она верит, что хорошее настроение и улыбка тоже украшают женщину и благодаря им можно выглядит просто отлично.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова заявила, что хочет подарить родителям внука. Артистка хотела родить от экс-возлюбленного, но в итоге их отношения прервались.