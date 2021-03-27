Кержаков рассказал, почему не вылечил Тюльпанову от наркозависимости

Тренер убежден, что сделал для бывшей супруги все возможное.

Футболист и тренер Александр Кержаков рассказал, почему у него не получилось вылечить экс-супругу Милану Тюльпанову от наркотической зависимости. Своей историей он поделился в беседе со Sports.ru.

Кержаков отметил, что ему не нравится вспоминать прошлое. Он заявил, что наркотики и алкоголь — это зло. Тренер заверил, что пытался лечить Тюльпанову и прилагал максимум усилий, но она никогда не признавала, что проблема действительно существует.

«Если человек не считает себя больным, его невозможно вылечить»,

— сказал спортсмен.

Кержаков добавил, что скучает по своему сыну Артемию, которому скоро исполнится четыре года. Он хочет, чтобы мальчик рос в здоровой атмосфере, а не окруженный разборками и запрещенными веществами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова разошлась с «мальдивским мужем» через три недели.