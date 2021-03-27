«Понял, что смотрю на скорости 1,75». Ургант пошутил о матче Мальта — Россия

Телеведущий Иван Ургант пошутил об отборочном матче к чемпионату мира 2022 года между сборными Мальты и России.

«Я посмотрел матч Мальта — Россия три раза. Кстати, ребята играли быстро. Скорости другие. Отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75», — пошутил он в эфире Первого канала.

Сборная России накануне, 24 марта, успешно провела стартовый матч по футболу с командой Мальты. Игра завершилась со счетом 3:1.

Теперь российская сборная встретится со Словенией в рамках отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022. Игра пройдет в субботу, 27 марта, в Сочи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что московский ЦСКА согласовал с хорватским футболистом Ивицей Оличем его назначение на пост главного тренера команды, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника.