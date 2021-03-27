«Понял, что смотрю на скорости 1,75». Ургант пошутил о матче Мальта — Россия

«Понял, что смотрю на скорости 1,75». Ургант пошутил о матче Мальта — Россия
Иван Ургант. Фото: instagram

Телеведущий Иван Ургант пошутил об отборочном матче к чемпионату мира 2022 года между сборными Мальты и России.

«Я посмотрел матч Мальта — Россия три раза. Кстати, ребята играли быстро. Скорости другие. Отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75», — пошутил он в эфире Первого канала.

Сборная России накануне, 24 марта, успешно провела стартовый матч по футболу с командой Мальты. Игра завершилась со счетом 3:1.

Теперь российская сборная встретится со Словенией в рамках отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022. Игра пройдет в субботу, 27 марта, в Сочи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что московский ЦСКА согласовал с хорватским футболистом Ивицей Оличем его назначение на пост главного тренера команды, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника.

вечерний ургант иван ургант матч сборная россии по футболу


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в субботу потеплеет до +13 градусов
Байден заявил, что у него есть теории происхождения COVID-19
Муж Бородиной подтвердил беременность телеведущей
«Понял, что смотрю на скорости 1,75». Ургант пошутил о матче Мальта — Россия
Стало известно когда могут разблокировать Суэцкий канал
Два человека пострадали во время квартирного пожара на Художников
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Очевидцы задержали водителя, пытавшегося скрыться после ДТП на Ветеранов