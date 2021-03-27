В Петербурге ожидается потепление до +10 градусов

В Петербурге ожидается потепление до +10 градусов
В Петербурге ожидается сильный ветер. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге, 27 марта, в Петербурге ожидается теплая погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

За погоду в Северной столице будет отвечать гребень антициклона. Благодаря ему в небе будет проплывать разрозненные облака и обойдется без осадков. Утром местами, возможно, появятся туманы.

Столбики термометров покажут +8…+10 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +6…+11градусов. Ветер южного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в последний день недели в Петербурге ожидаются +1 градус тепла, облачность и переменные осадки ночью, а днем температура воздуха поднимется до +4 градусов. Облачность и дожди сохранятся.

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