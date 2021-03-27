Мужчина подобрал на улице полмиллиона рублей и стал фигурантом дела

Житель Москвы нашел на улице полмиллиона рублей и стал фигурантом уголовного дела. Другой житель столицы потерял пачку денег с такой суммой, когда выбрасывал мусор, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 60-летний мужчина и сообщил, что выронил из кармана 525 тысяч рублей, когда выбрасывал мусор.

По записям с камер наблюдения он выяснил, что другой москвич поднял его деньги и скрылся в неизвестном направлении.

Теперь возбуждено уголовное дело о краже, личность подозреваемого устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что женщина похитила 19 тыс. рублей у 68-летней женщины, проживающей в Приморском районе. Пенсионерка обнаружила пропажу денег после разговора с женщиной у отделения почты на Школьной улице.