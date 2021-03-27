Петербуржцы смогут получить скидку на билет на поезд в честь своего дня рождения

Петербуржцы смогут получить скидку на билет на поезд в честь своего дня рождения
Акция будет действовать с 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Российские железные дороги сделал для пассажиров-именинников скидку на билеты во все поезда дальнего следования,

Специальная тарифная акция «В День рождения лучше поездом!» будет действовать с 26 марта 2021 года по 28 февраля следующего года.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании, пассажиры-именинники смогут купить билеты со скидкой 10% в вагон любого типа в поезде, отправляющемся за неделю до или после знаменательной даты, а также в сам праздник.

При этом указанная категория пассажиров сможет купить билеты по акции не только для себя, но и для трех попутчиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что дополнительные поезда свяжут Петербург и Москву в период весенних каникул.

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